Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний и не выделять средства резервного фонда Кабмина на увеличение финансирования тех или иных расходов.

«Я бы попросил вас донести до министров и до руководителей федеральных органов исполнительной власти следующую установку: необходимо работать в рамках существующего бюджета и не давать необоснованных обещаний и не направлять средства резервного фонда правительства на финансирование тех или иных мероприятий», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он потребовал разобраться с причинами, которые приводят к недорасходованию запланированных бюджетных средств по итогам года. «Ситуация, когда в конце года остаются неиспользованные бюджетные средства, недопустима. Я вижу в этом две причины — либо неэффективное планирование, либо низкое качество управленческого аппарата, который этим занимается. Надо усилить уровень контроля исполнительской дисциплины и навести порядок в системе стратегического планирования», — сказал Мишустин на совещании со своими заместителями.

Обращаясь к вице-премьеру — руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко, глава Кабмина поручил ему совместно с Минфином «на площадке правительства проанализировать причины образования остатков законтрактованных расходов 2019 года — с соответствующими жесткими выводами, в том числе с применением мер дисциплинарной ответственности».

Премьер-министр также потребовал провести «ревизию планов аналогичных расходов на 2020 год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в послании президента Федеральному собранию».

