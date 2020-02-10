БайкалИнвестБанк предлагает открыть вклад «Выгодный».

Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, 200 долларов и евро. Сроки размещения денежных средств — три, шесть месяцев и один год. Процентные ставки по вкладу в рублях составляют 5,3—5,9%, в долларах — 0,2—0,4%, в евро — 0,01% годовых.

При оформлении рублевого вклада онлайн доходность вложения составит 5,4—6% годовых.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

В период с 3 по 29 февраля возможно увеличение ставки по вкладу в рублях на 0,1 п. п. в случае: