БайкалИнвестБанк предлагает открыть вклад «Выгодный».
Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, 200 долларов и евро. Сроки размещения денежных средств — три, шесть месяцев и один год. Процентные ставки по вкладу в рублях составляют 5,3—5,9%, в долларах — 0,2—0,4%, в евро — 0,01% годовых.
При оформлении рублевого вклада онлайн доходность вложения составит 5,4—6% годовых.
Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
В период с 3 по 29 февраля возможно увеличение ставки по вкладу в рублях на 0,1 п. п. в случае:
- пролонгации договора срочного банковского вклада на новый срок;
- открытия срочного банковского вклада вкладчиком, ранее уже заключавшим с банком договор срочного банковского вклада, срок действия которого закончился в течение 45 календарных дней до даты открытия нового вклада;
- в случае открытия нового срочного вклада вкладчиком, у которого на момент открытия нового срочного вклада уже имеется в банке действующий не менее 30 календарных дней договор срочного вклада;
- в случае открытия вклада по средствам ДБО.