Банк «Ренессанс Кредит» понизил ставки по вкладу в рублях «Ренессанс Доходный» на срок 181, 271, 367 и 400 дней.

При оформлении в отделении ставки понижены на 0,2—0,4 процентного пункта и составят 5,6—5,8%, онлайн — на 0,1—0,4 п. п. и составят 5,75—6,05% годовых.

Минимальная сумма депозита при размещении в отделении — 30 тыс. рублей, онлайн — 5 тыс. рублей.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Также оформить вклад можно на 91 и 550 дней. Процентные ставки для этих сроков остались без изменений и составляют 4,5% и 6% при открытии в отделении и 4,65% и 6,15% годовых соответственно при открытии онлайн.