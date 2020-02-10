Рубль начал торговую сессию понедельника разнонаправленным движением по отношению к доллару и евро, но в последующие минуты демонстрирует небольшое укрепление к обеим валютам, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск доллар дешевел на 13 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 9 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,81 рубля (минус 32 копейки). Курс евро на 10:10 мск равнялся 69,85 рубля (минус 30 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в понедельник с утра ослабление рубля может продолжиться. По ее словам, повышается прогноз по курсу доллара до 63,5—65 рублей, прогноз по курсу евро повышается до 70—71 рубля.

«С утра мы не видим причин для дальнейшего обесценивания российской валюты. Скорее всего, рубль попробует укрепиться в том числе за счет закрытия длинных позиций спекулянтами. В целом же волатильность рубля в ближайшие дни по-прежнему будет очень высокой. Диапазон колебаний пока ограничивается отметками 61,5—65 рублей за доллар», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.