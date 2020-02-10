Инвестторгбанк понизил ставки по вкладам в рублях.

Вклад «ИТБ — Постоянный доход» (на 370, 720, 1 110 дней) открывается под 6—6,25% годовых (ранее — под 6,25—6,35%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«ИТБ-Пополняемый» (на 181, 540 и 900 дней) оформляется под 5,65—5,9% (прежде — под 5,9—6%), а «ИТБ-Управляемый» (на 540 дней) — под 5,6% годовых (вместо 5,7%). Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются в конце срока.

Минимальная сумма всех депозитов составляет 50 тыс. рублей.

«ИТБ-Пенсионный» (от 25 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 5% годовых (вместо 5,25%). Возможно пополнение. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.