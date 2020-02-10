Банк ДОМ.РФ улучшил условия ипотеки: как следует из сообщения кредитной организации, предусмотрена возможность снижения процентной ставки в рамках программы субсидирования с участием работодателя заемщика.

В программе субсидирования могут принимать участие компании, желающие оказать помощь сотрудникам в улучшении жилищных условий. Для сотрудников таких компаний ставка по ипотеке снижается до 5,3% на первые три года срока кредита или до 6,3% на весь срок кредитования. Полученные средства можно направить на покупку жилья как на первичном, так и на вторичном рынке.

Минимальные ставки доступны для клиентов, подтверждающих доходы выпиской из Пенсионного фонда России, при сумме кредита от 3 млн рублей. Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области низкая ставка распространяется на кредиты в сумме от 5 млн рублей, а для Москвы и Московской области — от 8 млн рублей.

«Программа субсидирования направлена на повышение доступности ипотеки для более широкого круга заемщиков. Это интересно и работодателям с точки зрения удержания квалифицированных кадров и развития HR-бренда. На данный момент мы планируем запустить программу с рядом крупных компаний, имеющих обязательства по обеспечению жильем сотрудников или желающих расширить социальный пакет», — рассказал директор кредитных продуктов Банка ДОМ.РФ Игорь Ларин.



Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты банка.