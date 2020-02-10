Правительство на следующем заседании рассмотрит поправки в бюджет 2020 года, предполагающие дополнительное финансирование мероприятий по социальной поддержке граждан, в том числе по выплате материнского капитала в увеличенном размере в соответствии с поручением президента России Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком и руководителем фракции партии в Госдуме Сергеем Неверовым.

«Правительство уже ускорило проработку соответствующих документов, на следующем заседании мы планируем рассмотреть поправки в федеральный бюджет, согласно которым будут выделены дополнительные средства на социальную поддержку граждан, при этом первоочередные меры — это финансирование социальных пособий и выплата материнского капитала в увеличенном объеме и по новым правилам, о которых говорилось в послании, а также обеспечение граждан льготными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием», — сказал глава Кабмина.