Руснарбанк уменьшил ставки по вкладам в рублях. «Максимальный комфорт» (на 367 дней) оформляется под 4,35—4,85% годовых (ранее — под 4,7—5,2%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Доходность «Накопительного» составит 4,8—5,2% (прежде — 5,15—5,55%), а «Пенсионного» — 4,9—5,2% годовых (вместо 5,25—5,55%). Срок депозитов — 181, 367 и 730 дней.

По вкладу «Максимальный доход+» (на 1 098 дней) проценты начисляются по периодам. Так, за полный срок размещения средняя годовая процентная ставка составит 4,81% (вместо 4,96%).

Проценты по вкладам выплачиваются ежемесячно. Минимальная сумма всех депозитов составляет 10 тыс. рублей.

«Универсальный ВИП» (от 3 млн рублей на 181, 367 и 730 дней) привлекается под 5,15—5,25% годовых (прежде — под 5,5—5,6%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Все вклады, кроме «Максимального дохода+», можно пополнять.