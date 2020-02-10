Распространение нового коронавируса скажется на ВВП России незначительно, в пределах 0,1—0,2 процентного пункта. Такое мнение высказал журналистам председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
«На темпах экономического роста это скажется, но незначительно. Это, может быть, в пределах 0,1—0,2 процентного пункта», — сказал Кудрин.
В Счетной палате оценили влияние эпидемии коронавируса на мировую и российскую экономику
В ведомстве считают, что ситуация с распространением заболевания негативно отразится на экономических показателях.