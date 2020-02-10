Предприятия не должны будут уплачивать налог на прибыль в случаях, когда они отдают городу или региону возведенную ими инфраструктуру, пишет «Парламентская газета» . Такой законопроект планирует внести в Госдуму на этой неделе депутаты фракции «Единая Россия», представляющие Дальний Восток и районы Севера, рассказала заместитель председателя комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь.

Сейчас предприятия, реализующие региональные инвестиционные проекты, могут получать от государства субсидии на строительство или реконструкцию инфраструктуры, которая нужна им, чтобы запустить проект. Каким предприятиям и на что именно выделить деньги, определяет правительство. Когда компании заканчивают возведение мощностей, они имеют право безвозмездно передать построенную инфраструктуру городу или региону, чтобы им не нужно было содержать инфраструктуру и ею могли пользоваться местные жители.

По словам Оксаны Бондарь, проблема в том, что, по действующему законодательству, когда компания передает имущество, ей приходится заплатить немалый налог на прибыль. В этот момент предприятие теряет право уменьшать свою налогооблагаемую базу на сумму субсидии, и эти средства признаются ее доходом, пояснила она.

Минфин предложил не взимать налог на прибыль со счетов эскроу Ведомство разработало соответствующие поправки к Налоговому кодексу.

Согласно разработанным депутатами поправкам во вторую часть Налогового кодекса, предприятия не должны будут платить налог на прибыль со стоимости имущества или имущественных прав, которые были профинансированы за счет субсидий и переданы в государственную или муниципальную собственность. Послабление распространится на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

При этом бюджет не потеряет потенциальные доходы, так как речь идет о разовых операциях по передаче имущества.