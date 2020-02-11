Банк ДОМ.РФ предлагает посетителям портала Банки.ру открыть вклад «Двойная выгода». Депозит оформляется при условии одновременного заключения договора накопительного страхования жизни со страховой компанией «Ренессанс Жизнь» с периодичностью внесения страховых взносов по договору один раз в год. Оформить вклад и договор НСЖ можно в любом из отделений Банка ДОМ.РФ, предварительно подав заявку на сайте Банки.ру и получив промокод.

Депозит открывается клиентам, у которых отсутствуют действующие договоры срочных вкладов в Банке ДОМ.РФ. Минимальная сумма составляет 140 тыс. рублей, максимальная — 23 млн 333 тыс. 333,33 рубля. Сумма вклада не должна превышать 70% от совокупной суммы денежных средств, размещенных во вклад, и оплаты страховой премии, внесенной по договору НСЖ. Доходность составляет 8,5% годовых.

«В рейтинге инвестиционных вкладов процентная ставка по спецпредложению является максимальной», — комментирует специалист по банковским вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.

Срок депозита — 367 дней. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Минимальная сумма страхового взноса (страховой премии), уплаченного по договору накопительного страхования жизни, — 60 тыс. рублей. В случае досрочного расторжения договора НСЖ проценты по вкладу начисляются по ставке вклада «Базовый сберегательный» для соответствующего суммового диапазона со дня, следующего за днем поступления денежных средств на счет вклада.

«НСЖ дает возможность вам или вашим близким получить страховую выплату в случае потери трудоспособности, травмы или смерти. Вы платите страховую премию, часть из которой уходит на страхование выбранных рисков, а оставшаяся часть накапливается и инвестируется в финансовые активы, — поясняет эксперт Банки.ру. — При сроке программы инвестирования свыше пяти лет можно получить налоговый вычет по полису. Средства, размещенные в НСЖ, не подлежат аресту, не могут быть конфискованы и не делятся супругами при разводе».



Специальное предложение действует в период до 29 февраля 2020 года.