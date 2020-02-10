Чтобы не стать жертвами мошенников, клиентам Сбербанка лучше всегда соблюдать простые правила безопасности, в частности, записать телефон банка в контакты и заканчивать разговор, если кто-то просит данные карты или пароль от интернет-банка, рассказали в пресс-службе кредитной организации.

Ранее сообщалось, что сотрудники нелегальных кол-центров начали использовать модифицированный сценарий общения с клиентами банков, при котором мошенники интересуются, в каком отделении и когда клиент хочет закрыть счет, отмечая, что банком якобы получено заявление на эту операцию.

«В частности, мы рекомендуем записать телефон банка в контакты, не совершать никаких операций по инструкциям звонящего, сразу заканчивать разговор, если кто-то просит данные карты или пароль от интернет-банка. А если мошеннику все-таки удалось узнать у вас какую-то информацию, немедленно позвонить в банк и сообщить о случившемся», — сказали в Сбербанке и добавили. что «в Сбербанк поступали обращения клиентов, которые столкнулись с этой разновидностью мошенничества».

Мошенники используют новый способ хищения денег со счетов Обновленный сценарий общения с потенциальными жертвами оказался опаснее всех использовавшихся ранее.

В ВТБ отметили, что им также «известно о подобном сценарии звонков мошенников».

«Описанная вами схема мало чем отличается от других, главной целью которых является получить персональные данные клиента и с их помощью вывести деньги со счета. В данной ситуации нужно взять паузу, перезвонить по официальному номеру, указанному на сайте или на карте, и уточнить детали самостоятельно. Если человек получил подозрительное письмо, звонок или обнаружил операцию, которую он не совершал, а также в случае, когда доступ к компьютеру или смартфону могли получить посторонние лица, необходимо немедленно обратиться в справочно-информационную службу ВТБ», — прокомментировали в банке.