Доля вложений нерезидентов в российские облигации федерального займа выросла в январе 2020 года, несмотря на ослабление интереса инвесторов к активам стран с формирующимися рынками на фоне распространения коронавируса. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» за январь , опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Рост волатильности на глобальных финансовых рынках на фоне распространения коронавируса не сопровождался значимыми нетто-продажами ОФЗ со стороны нерезидентов, констатирует регулятор. Доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии увеличилась на 1,8 процентного пункта — до 33,2% на 31 января, что в объемах по номиналу соответствует росту на 131 млрд рублей. В ЦБ уточняют, что прирост доли нерезидентов был обусловлен в том числе погашением 29 января выпуска ОФЗ на 250 млрд рублей, в котором отсутствовали вложения нерезидентов на дату погашения.

Кривая доходности ОФЗ по итогам января-2020 не превысила уровней конца 2019 года. Снижение доходностей в начале месяца было компенсировано некоторым их ростом в конце января.

На I квартал Минфин России запланировал размещение ОФЗ на 600 млрд рублей, из которых 204 млрд были размещены на трех январских аукционах. Доля нерезидентов и дочерних иностранных организаций на аукционах ОФЗ в январе выросла и в среднем составила 52% (в декабре 2019 года равнялась 34%). В один из дней проведения аукционов доля этой группы участников достигала 71%, что более чем в два раза превышает средний показатель в 2019 году.

Доля вложений нерезидентов в еврооблигации на счетах иностранных депозитариев в НРД за январь 2020 года не изменилась, оставшись на уровне 54,5% (объем вложений по номиналу — 22,3 млрд долларов).

На вторичном биржевом рынке акций в отчетном периоде нерезиденты и дочерние иностранные организации купили бумаг на 8,4 млрд рублей. Индекс Мосбиржи, обновив исторический максимум (3 220 пунктов на 20 января 2020 года), скорректировался на начало февраля до уровней конца 2019 года.

На вторичном рынке корпоративных облигаций чистые продажи на бирже со стороны нерезидентов и дочерних иностранных организаций за отчетный период составили 11 млрд рублей.

Нерезиденты и дочерние иностранные банки в январе продолжили наращивать длинные позиции по рублю на валютных свопах; в отдельные дни нетто-позиция превышала уровень 10 млрд долларов. Однако в конце месяца наблюдалось существенное снижение позиции — до 5,6 млрд долларов — на фоне ухудшения глобальной конъюнктуры. На валютном рынке «спот» данная группа участников действовала разнонаправленно, нетто-покупки иностранной валюты в отдельные дни отчасти компенсировались сопоставимыми продажами в остальные дни. В итоге в биржевом сегменте нетто-покупки иностранной валюты составили 26 млрд рублей.



«Во второй половине января вмененная волатильность рубля по опционам «при деньгах» со сроком «овернайт» незначительно выросла на фоне общего ослабления рубля. Данная тенденция связана со снижением мировых цен на нефть и общим падением курсов национальных валют стран с формирующимися рынками. Кросс-валютные спреды на российском, а также на европейском и японском рынках оставались вблизи нулевой отметки, что свидетельствует о нормальной ситуации со стоимостью долларового фондирования», — отмечается в числе прочего в обзоре ЦБ.