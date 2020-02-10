Впереди новая волна праздников, а значит, есть вероятность, что фишеры снова усилят свою активность, предупреждают эксперты «Лаборатории Касперского». Они выяснили, что доля финансового фишинга по всему миру в предновогодний период 2019 года выросла на 9,5% и составила почти 53% от всех попыток фишинговых атак, говорится в сообщении компании.

Так, почти каждое пятое фишинговое сообщение (19%) в IV квартале было мошенническим, обещающим пользователю деньги за участие в акции или прохождение опроса (скамерским). Пользователям предлагалось выполнить несложное задание, в том числе связанное с введением личных данных, и оплатить небольшую комиссию за перевод средств. Мошенники, получив эту комиссию, прекращают общение с жертвой скама.