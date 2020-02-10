Прибыль банка «Таврический» по итогам 2019 года (без учета СПОД) составила 568 млн рублей. Такие финансовые показатели деятельности, по данным управленческой отчетности банка, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, представила пресс-служба кредитной организации.

Чистый процентный доход и доход от сделок «валютный своп» суммарно составили 1, 74 млрд рублей, доходы от операций с ценными бумагами — 1, 1 млрд рублей.

Операционная прибыль банка за 12 месяцев достигла 2,46 млрд рублей, что на 65 млн рублей выше, чем в 2018 году.

Объем привлеченных средств в отчетном периоде увеличился на 4,4 млрд и составил 42,4 млрд рублей. Средства на счетах и депозитах физических лиц с начала 2019 года выросли на 4,1 млрд и составили 41 млрд рублей. Объем средств на счетах и депозитах юридических лиц за 12 месяцев увеличился на 801 млн и составил 1, 38 млрд рублей.



«Три года подряд «Таврический» демонстрирует рост ключевых финансовых показателей, мы стабильно движемся вперед и выполняем план финансового оздоровления. В этом году мы сфокусируемся на дальнейшем повышении эффективности деятельности банка. Задачи в 2020 году остаются прежними: увеличение кредитного портфеля, обеспечение роста комиссионных доходов, дальнейшее технологическое развитие и модернизация, оптимизация офисной сети», — прокомментировал итоги года исполняющий обязанности председателя правления банка «Таврический» Павел Зварич.