Банк «Зенит» с 10 февраля 2020 года запускает акцию для новых клиентов малого и среднего бизнеса, которые зарегистрировали свое дело более 12 месяцев назад. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



В течение полугода юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые могут обслуживаться с 50-процентной скидкой на пакете услуг РКО «Бизнес без границ».

«В пакет входит неограниченное количество онлайн-платежей и зачислений на счет, две бесплатные бизнес-карты, «СМС-информирование», «Индикатор» и «Копилка на налоги», 3% на остаток по счету. Также ежемесячно предусмотрены переводы физлицам до 500 тыс. рублей и снятие наличных до 500 тыс. рублей», — говорится в релизе.

Акция действует с 10 февраля по 31 июля 2020 года. После ее завершения клиент сможет продолжить обслуживание на пакете услуг «Бизнес без границ» по стандартным условиям или выбрать другой пакет услуг РКО банка.

