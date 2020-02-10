Минфин предложил перевести в рубли расчеты для гражданской авиации, в том числе и в рамках выплат по лизингу самолетов. Изменение валюты предлагается и для роялти — платежей иностранных перевозчиков за пользование воздушным пространством России, сообщает РБК.

Минфин руководствуется «соображениями экономической безопасности страны», поясняет позицию министерства источник издания в одном из профильных ведомств.

«Если платежи проходят в рублях, то есть финансовая система США не задействована, такие расчеты защитят от возможной потери денежных средств (Минфин США может заблокировать расчеты в долларах), снижает риски непрохождения платежей и ввода санкций против российских юр- и физлиц», — говорит собеседник издания.



В случае невозможности перевода в рубли платежей за лизинг иностранных самолетов Минфин допускает оплату в евро. Но если самолет был произведен в России, то проведение лизинговых платежей возможно только в рублях. Также предлагается переводить в рубли аэропортовые тарифы и сборы за аэропортовое обслуживание для иностранных авиакомпаний (в России отечественные авиакомпании расплачиваются с аэропортами в рублях).

Кроме того, рассматривается вопрос по изменению валюты роялти — платежей для иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства России.