Секретариат ОПЕК опубликовал рекомендацию технического комитета ОПЕК+, который ранее предложил странам альянса дополнительно сократить добычу нефти во II квартале 2020 года из-за влияния эпидемии коронавируса.

«Рекомендация [техкомитета] является ответом на тот факт, что эпидемия коронавируса оказала негативное влияние на спрос на нефть и рынки нефти. Ситуация ясна, она требует корректировки добычи во имя интересов всех сторон», — приводятся в пресс-релизе слова министра энергетики Алжира Мухаммеда Аркаба, президента конференции ОПЕК в этом году.

Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить сделку до конца 2020 года и дополнительно снизить добычу нефти на 600 тыс. баррелей в сутки во II квартале. При этом источник ТАСС говорил, что Россия не поддержала предложение о дополнительном ограничении добычи и запросила время на внутренние консультации.

Действующее соглашение предполагает снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1,7 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года. Ранее участники склонялись к тому, чтобы продлить эту квоту до конца года с возможностью пересмотра в июне.

Однако в конце декабря 2019 года в Китае был зафиксирован новый тип коронавируса. Реакцией на эпидемию стало снижение мировых цен на нефть и глобальных фондовых индексов. Спрос на нефть в Китае уже упал на 20%.