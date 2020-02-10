Минэкономразвития анонсировало запуск интернет-сервиса с информацией о всех распродаваемых в рамках банкротств активах. Такой сайт повысит прозрачность и конкуренцию на торгах, а следовательно, увеличит продажи и возврат задолженности кредиторам, заявил журналистам заместитель министра экономического развития Илья Торосов после круглого стола в Совете Федерации.



«Это будет специальная электронная площадка, на которой заранее до торгов будет вывешиваться вся информация о процедурах банкротства и объектах в конкурсной массе. Информацию можно будет отфильтровать и подготовиться к старту торгов», — рассказал Торосов.

Инициатива вошла в комплексный законопроект Минэкономразвития по изменению законодательства о банкротстве. Сейчас документ находится на согласовании в федеральных органах власти, уточнил замминистра. Точные сроки запуска сервиса пока неизвестны.

Торгами имуществом банкротов сейчас занимаются 48 площадок, крупнейшие — «Российский аукционный дом», B2B-Center, «Коммерсант Картотека», «Фабрикант.ру» и другие. В среднем активы при банкротстве продаются в пять раз дешевле рыночной стоимости, и в результате кредиторы получают не более 5% задолженности. Это происходит из-за низкого спроса и конкуренции на торгах — процедура для потенциальных покупателей сложна; понимают, как купить имущество при банкротстве, только специалисты, пояснял ранее РБК заместитель главы ФНС Константин Чекмышев.

По данным ФНС, 90% смысловых банкротств (когда у должника остаются активы) — контролируемые. То есть аффилированные кредиторы могут утверждать нужное положение о торгах и выбирать нужные площадки, устраняя независимых покупателей, чтобы реализовать имущество по заниженной цене в пользу контролируемых покупателей и в итоге вернуть активы под управление бенефициара.