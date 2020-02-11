ВТБ с 11 февраля снижает ставки по всей линейке ипотечных программ на 0,5 процентного пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Кредит на готовое и строящееся жилье теперь доступен по ставке от 7,9% годовых. Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%.

Ипотека под 7,9% годовых доступна клиентам ВТБ при оформлении кредита на покупку жилья при первоначальном взносе от 50%. Дополнительный дисконт в размере до 0,6 п. п. доступен активным пользователям «Мультикарты» и «Мультикарты-Привилегия» с подключенной опцией «Заемщик».

Скидка от базовой ставки по кредиту для зарплатных клиентов ВТБ составит 0,5 п. п. Рефинансировать ипотеку, оформленную в другом банке, они смогут под 8,3%.

При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, ВТБ предлагает специальную ставку — 7,8% при первоначальном взносе от 50%.