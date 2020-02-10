Банк «Возрождение» предлагает услугу бесплатной регистрации бизнеса для частных лиц, которые планируют открыть общество с ограниченной ответственностью (ООО) или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Сервис позволяет зарегистрировать новый бизнес без посещения налоговой инспекции: на основании выбранного клиентом вида деятельности консультанты окажут информационную поддержку, подберут коды ОКВЭД, систему налогообложения, выпустят электронную цифровую подпись (ЭЦП), оформят и отправят в налоговую все необходимые документы», — говорится в релизе.

Кроме того, для клиента бесплатно откроют расчетный счет в банке. Обслуживание расчетного счета и подключение интернет-банка также бесплатные.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно подать заявку на сайте банка «Возрождение».