Органы прокуратуры в ходе надзора за исполнением законодательства о защите прав граждан при взыскании коллекторами просроченной задолженности выявили в 2019 году свыше 500 случаев нарушения законов. Об этом сообщается в понедельник на сайте Генпрокуратуры РФ.

В целях устранения нарушений внесено более 150 представлений. По постановлениям прокуроров 74 лица привлечены к административной ответственности.

«Установлено, что юридические лица при взыскании долгов часто не соблюдают способы и условия взаимодействия с должниками. Они вводят граждан в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, возможности применения к ним административного и уголовного преследования, принадлежности кредитора к органам государственной власти. Повсеместно прокурорами пресечены факты оказания психологического давления, унижения чести и достоинства граждан (Удмуртская Республика, Республика Марий Эл, Воронежская, Калининградская, Кировская, Курская, Новосибирская, Пензенская, Ульяновская, Ярославская области и другие регионы)», — отмечается в релизе.

Пресечены факты распространения коллекторами конфиденциальной информации и персональных данных должников. По требованию прокуроров поставлены на учет работники, имеющие доступ к таким сведениям (такие случаи, в частности, были отмечены в Удмуртии, Башкирии, Бурятии, Волгоградской, Воронежской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Ярославской областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, следует из сообщения).

Также выявлялись случаи приема на работу новых сотрудников без проверки их судимости, несоблюдения минимального размера чистых активов юридического лица, отсутствия необходимого программного обеспечения (в Алтайском крае, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Тюменской, Ярославской областях).



В связи с отсутствием эффективного контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности, и ненадлежащем выполнении полномочий со стороны территориальных органов Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике, Республике Коми, Белгородской, Вологодской, Магаданской, Новосибирской, Рязанской, Свердловской, Томской, Тюменской, Ульяновской областям, Приморскому краю прокурорами внесены представления в адрес их руководства.

«Работа на рассматриваемом направлении надзорной деятельности осуществляется прокурорами на системной основе», — отмечается в релизе Генпрокуратуры.

