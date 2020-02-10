Наблюдавшееся на протяжении трех кварталов плавное улучшение потребительских настроений приостановилось. Об этом свидетельствует динамика индекса потребительской уверенности Росстата, говорится в материале центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Индекс потребительской уверенности рассчитывается как среднее арифметическое значение пяти частных индексов: произошедших и ожидаемых изменений личного материального положения, произошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в России, благоприятности условий для крупных покупок.

Аналитики констатируют, что в IV квартале 2019 года совокупные потребительские настроения российского населения не претерпели заметных изменений. Индекс потребительской уверенности (ИПУ) сохранил значение предыдущего квартала (минус 13%), которое соответствует среднему долговременному уровню индикатора за двадцатилетний период его расчета. «Таким образом, можно констатировать приостановку плавной повышательной динамики ИПУ, наблюдавшейся на протяжении трех предыдущих кварталов, когда индекс увеличился с минус 17% в IV квартале 2018 года до минус 13% в III квартале 2019 года», — отмечается в обзоре.

При этом доля участников опроса, сообщивших о «плохом» личном материальном положении, его текущем и ожидаемом ухудшении, по-прежнему заметно превышала долю респондентов с противоположными мнениями. Следовательно, большая часть населения не была удовлетворена фактическим состоянием и перспективами изменения уровня и качества своей жизни, заключают аналитики.

Росстат: реальные располагаемые доходы населения в 2019 году выросли на 0,8% Суммарная задолженность по зарплате на 1 января 2020 года составила 2,114 млрд рублей.

Сохранили значения предыдущего квартала практически все компоненты ИПУ. Немного (на 1 процентный пункт) улучшился только один компонент — частный индекс благоприятности условий для крупных покупок. Такую же динамику показал индекс благоприятности условий для сбережений, который не включается в ИПУ.

На момент опроса, охватившего более 5 тыс. человек, почти 56% респондентов оценивали свое материальное состояние как практически исключающее возможность формирования сбережений (35,6% — как скорее неблагоприятное, чем благоприятное, 20,2% — как совсем неблагоприятное). Что касается условий для крупных покупок, то 45% респондентов не рассчитывают на данный маневр сегодня, если не возникнет форс-мажорной ситуации, связанной с жизненной необходимостью приобретения дорогих товаров и услуг.

Разнонаправленные колебания потребительских настроений произошли во всех трех наблюдаемых возрастных группах населения. Так, в группах молодежи (до 30 лет) и лиц среднего возраста (от 30 до 49 лет) ИПУ продолжил повышательную тенденцию последних трех-четырех кварталов. В то же время усилился пессимизм населения в возрасте от 50 лет: ИПУ в этой группе снизился на 2 п. п. относительно значения предыдущего квартала.

В оценке перспектив экономического развития страны в течение следующих 12 месяцев молодежь также традиционно демонстрирует наименьшую степень пессимизма. В остальных двух возрастных группах наблюдались противоположные сдвиги совокупных потребительских ожиданий. Если во II и III кварталах балансы позитивных и негативных мнений, высказанных респондентами среднего и старшего возраста, были равны, составляя минус 10%, то в IV квартале ожидания в группе от 30 до 49 лет стали более оптимистичными, а в группе 50 лет и старше, наоборот, более пессимистичными.

Только около 10% участников опроса в IV квартале 2019 года позитивно относились к личному материальному положению, сложившимся условиям для совершения крупных покупок и формирования сбережений, выбирая опции ответов «хорошее», «очень хорошее», «благоприятные» и «скорее благоприятные». Превалировали нейтральные и умеренно негативные мнения: их придерживались около 70% респондентов при оценке условий для крупных покупок и сбережений и почти 90% — при оценке личного материального положения. «Очень плохое» личное материальное положение отмечалось достаточно редко (1,5% ответов), в то же время о «совсем неблагоприятных» условиях для крупных покупок и сбережений сообщили 14% и 20% участников опроса соответственно.



Что касается ожиданий по инфляции в течение следующих 12 месяцев, то они традиционно пессимистичны: почти 90% респондентов предполагают рост цен, причем более 40% опасаются их резкого скачка.

НАФИ: уровень инфляции в России знают только 7% граждан Таковы результаты исследования, проведенного в декабре 2019 года.

В динамике распределения оценок авторы обзора отмечают определенные позитивные сдвиги относительно I квартала 2019 года. Так, доля «неблагоприятных» оценок условий для крупных покупок и сбережений снизилась с 50% до 44,5% и с 60% до 56% соответственно. С 30% до 25% уменьшилась доля респондентов, характеризующих собственное материальное положение как «плохое» или «очень плохое».

В рейтинге европейских стран, где проводятся подобные исследования по идентичной методологии, Россия традиционно занимает четвертое место с конца, указывает ВШЭ.

