Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на предоставление гражданам бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам, пишет «Коммерсант» . Обеспечение бесплатного доступа к социально значимым ресурсам грозит операторам и интернет-компаниям затратами более чем в 150 млрд рублей в год.

В целом доходы операторов от услуг передачи данных для населения в 2019 году составили 450 млрд рублей. В условиях необходимости исполнения «закона Яровой» и закона о «суверенном Рунете» очередное обременение операторов и интернет-компаний недопустимо, считают в РСПП. Подготовленные предложения будут направлены председателю правительства Михаилу Мишустину.

РСПП предлагает создать единый реестр значимых интернет-сервисов, который будет вести Роскомнадзор. Также необходимо сохранить плату за доступ к сети оператора и закрепить механизм прекращения оказания услуг в случае задолженности абонента. В Роскомнадзоре сообщили, что готовы подключиться к разработке «отдельного нормативного регулирования» для проекта «Доступный Интернет».

​​Путин поручил запустить «Доступный Интернет» к лету Об этом говорится в перечне поручений российского лидера.

По мнению собеседника в одном из операторов связи, если в список значимых сайтов будут включены не только государственные ресурсы, есть риск, что безвозмездным станет доступ и к зарубежным интернет-ресурсам. Также до 30% трафика негосударственных сайтов составляет реклама, за счет которой осуществляется монетизация, пояснил собеседник.

По словам экспертов, переход на сайты госуслуг и госорганов, как правило, осуществляется через поисковые системы. Возможно, власти включат в перечень социально значимых ресурсов и поисковую систему, тогда ее выбор должен происходить на конкурентной основе, поясняют эксперты.