Входящий в финансовый холдинг семьи Гуцериевых «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ) негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Сафмар» инвестировал 8,1% пенсионных накоплений в активы, связанные с его собственником, пишет «Коммерсант» . Это следует из раскрытия НПФ информации о своих инвестициях.

В «Сафмаре» заявили, что планируют публиковать портфели ежеквартально с лагом в десять дней.

Портфель пенсионных накоплений НПФ «Сафмар» характеризуется высокими вложениями в связанные стороны. Исходя из структуры акционеров НПФ «Сафмар», а также отсутствия крупных сделок по акциям СФИ на Московской бирже, можно сделать вывод, что часть пенсионных накоплений (4,6 млрд рублей, по оценке издания), находящихся в РОПС фонда, также были инвестированы в СФИ.

Как заявили в фонде, ценные бумаги холдинга в январе 2020 года были «переведены в капитал». Таким образом, в связанные с ПФГ «Сафмар» проекты фонд инвестировал 8,1% всех пенсионных накоплений.

По мнению экспертов, инвестиций в спорные активы в прошлом можно было избежать именно благодаря детальному раскрытию портфелей. Так, необходимо скорейшее расширение практики детального раскрытия портфелей, чтобы стимулировать фонды к окончательной расчистке портфелей. Практика детальной публикации вложений может повысить прозрачность процесса инвестирования и увеличит доверие к накопительной системе в целом, считают эксперты.