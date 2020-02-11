Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск доллар терял 32 копейки, а евро — 36 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,93 рубля (минус 20 копеек), курс евро — 69,72 рубля (минус 26 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, во вторник утром ожидается укрепление рубля. Прогноз по курсу доллара в сохраняется на уровне 63,5—65 рублей, прогноз по курсу евро снижается до 69,5—70,8 рубля.

По словам аналитика «Алор Брокера» Алексея Антонова, в понедельник к концу дня рубль растерял все успехи, закрывшись чуть выше отметки 64 в паре с долларом. Сопротивлением для этой пары выступает отметка 64,4. Но сегодня внешний фон говорит в пользу еще одной попытки укрепления рубля, прогнозировал Антонов.