Правительство Михаила Мишустина возобновило дискуссию, начатую правительством Дмитрия Медведева, о снижении социальных взносов; рассматриваются различные варианты снижения общей ставки — с 30% до 23—25%, но пониженная ставка для относительно высоких зарплат может быть при этом отменена, пишут «Ведомости» , ссылаясь на источники.

Сейчас работодатели платят страховые взносы по ставке 30%. Если зарплата сотрудника превышает 1,29 млн рублей в год, ставка пенсионных взносов с суммы сверх этого порога снижается до 10%, а на социальное страхование — до нуля при зарплате свыше 900 тыс. рублей; как указывал Минфин в 2017 году, единая ставка, сниженная до 22%, уменьшила бы нагрузку на труд 98% занятых в формальном секторе и привела бы лишь к небольшому росту нагрузки для 2% высокооплачиваемых работников; в основном пострадали бы работники нефтегазового и банковского секторов, говорилось в материалах Минфина.

По словам экспертов, при ставке в 23% сократится налоговая нагрузка на все отрасли экономики, ставка в 23—25% будет меньше нынешней эффективной ставки 27,5%; больше всего от снижения страховых взносов выиграют отрасли, ориентированные на внутренний спрос и с высокой долей расходов на оплату труда; меньше всего выиграют экспортеры — у них в среднем более высокие зарплаты, а доля расходов на оплату труда небольшая.

Как подсчитали эксперты, снижение страховых взносов обойдется казне в 1,2—1,75 трлн рублей в зависимости от ставки, при снижении ее на 1 процентный пункт недополученные доходы составят около 250 млрд рублей, столько же выиграет экономика; на страховые взносы приходится около 6—7% доходов бюджета расширенного правительства, бюджет ПФР дефицитен — ежегодно трансферт из федерального бюджета на страховую пенсию превышает 2 трлн рублей.