Хоум Кредит Банк запустил новую рекламную кампанию, приуроченную к гендерным праздникам — 23 Февраля и 8 Марта. Лицом кампании вновь стал актер и шоумен Гарик Харламов, с которым банк сотрудничал в 2019 году.

«Рекламная кампания с Гариком Харламовым, которую мы провели в прошлом году, стала очень успешной для нашего банка. Продажи рекламируемых продуктов существенно выросли. Яркий и харизматичный образ Гарика оказался близким и понятным нашей целевой аудитории. Поэтому мы решили продолжить сотрудничество с артистом», — комментирует директор департамента маркетинга и маркетинговых коммуникаций Хоум Кредит Банка Мария Бурак, чьи слова приводятся в релизе кредитной организации.

Как поясняют в банке, креатив новой кампании построен на борьбе с бесполезными формальными подарками к гендерным праздникам. В ролике герой Гарика Харламова рассуждает: лучше купить хороший подарок в рассрочку, чем приносить любимому мужчине очередные носки, а даме сердца — три хилых тюльпанчика. Креатив подкрепляется предложением от банка: акцией для новых клиентов, оформивших карту «Свобода» до 10 марта 2020 года, с десятью месяцами рассрочки на покупки у партнеров банка.



Рекламу будут транслировать на ТВ и в онлайн-каналах. «Для каждого медиа разработаны уникальные варианты креатива. Телезрители увидят, как Гарик в фирменной манере без заморочек предлагает не дарить носочки и цветочки, а воспользоваться картой рассрочки «Свобода». А пользователи в Интернете смогут выбрать, какой подарок получит Гарик, и убедятся, что шоумен безжалостно уничтожает банальности самыми изощренными способами», — рассказывают в банке.