В России большинство опрошенных граждан (87%) отметили, что зарплату с начала года им еще не повышали. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Получили прибавку к заработку 8% респондентов, а 5% надеются скоро ее получить.

Недовольство своей зарплатой выразили 81% опрошенных.

Опрос, проведенный в конце ноября 2019 года, показал, что повышения зарплаты в этом году ожидают только 19% жителей России. Больше трети респондентов (36%) были уверены, что работодатель точно не повысит их заработок.