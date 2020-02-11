В России большинство опрошенных граждан (87%) отметили, что зарплату с начала года им еще не повышали. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».
Получили прибавку к заработку 8% респондентов, а 5% надеются скоро ее получить.
Недовольство своей зарплатой выразили 81% опрошенных.
Опрос, проведенный в конце ноября 2019 года, показал, что повышения зарплаты в этом году ожидают только 19% жителей России. Больше трети респондентов (36%) были уверены, что работодатель точно не повысит их заработок.
Исследование: 81% россиян недовольны своей зарплатой
Лишь 19% опрошенных отметили, что довольны своей зарплатой.