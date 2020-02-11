Агентство по страхованию вкладов в 2019 году в полном объеме завершило ликвидационные мероприятия в отношении 43 финансовых организаций: 39 банков и четырех негосударственных пенсионных фондов. Об этом сообщили в АСВ, подчеркнув, что «это наилучший результат за последние десять лет деятельности агентства как конкурсного управляющего (средний показатель за весь период деятельности АСВ — 22 финансовые организации в год)».

«В финансовых организациях завершена работа по взысканию и реализации имущества, осуществлены окончательные расчеты с кредиторами, подготовлены и направлены в Банк России ликвидационные балансы, а также ходатайства о завершении конкурсного производства в арбитражные суды. В 25 из 43 финансовых организаций ликвидационные процедуры уже завершены на основании решений арбитражных судов», — отмечается в отчете.

В ходе ликвидации данных кредитных организаций требования кредиторов первой очереди в среднем удовлетворены на 74,7%, второй очереди — на 42%, третьей — на 47,3%.

В общей сложности удовлетворены требования кредиторов на 25,7 млрд рублей (60,2% суммы заявленных требований).

В 18 финансовых организациях выявлены признаки криминального банкротства. По заявлениям агентства о привлечении бывших контролирующих лиц данных финансовых организаций к гражданско-правовой ответственности удовлетворены требования на общую сумму 3,64 млрд рублей.

Кроме того, для возврата похищенных активов и удовлетворения интересов кредиторов агентство направило в правоохранительные органы 26 заявлений о преступлениях, совершенных контролирующими лицами, возбуждено 54 уголовных дела. К уголовной ответственности привлечены семь лиц из числа руководителей и бенефициаров финансовых организаций.



На сегодняшний день АСВ осуществляет функции конкурсного управляющего (ликвидатора) в 425 финансовых организациях: 365 банках, 29 НПФ, 31 страховой организации. Количество завершенных ликвидационных процедур на основании решений арбитражных судов за весь период деятельности агентства — 338.