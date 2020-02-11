Российские суды в прошедшем году 7 млн раз взыскивали деньги с должников по кредитным договорам, сообщил глава ВС РФ Вячеслав Лебедев.

По его данным, в 2013 году таких дел было всего 1,3 млн, но каждый год их число растет.

«Одной из причин неисполнения кредитных обязательств является непредставление гражданам полной информации о кредитных услугах. Заемщику должна быть предоставлена информация о характере услуг и об условиях выплаты», — сказал Лебедев на совещании с судьями субъектов России.

Он добавил, что статистика показывает рост числа дел о банкротстве граждан, а всего число дел о банкротстве за год увеличилось на 40%.