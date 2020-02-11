Китай активно борется с коронавирусом, чтобы в том числе минимизировать влияние на мировую экономику, помощь международного сообщества в этой ситуации можно рассматривать как защиту общих интересов всего мира, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая зависит от эффективности мер по профилактике и борьбе с распространением заболевания. Мы полагаем, что эпидемическая ситуация не сможет внести изменения в базовые основы нашей экономики и повлиять на положительную тенденцию развития в долгосрочной перспективе. Мы способны минимизировать воздействие эпидемии на экономику», — сказал дипломат во вторник в ходе онлайн-брифинга.

Он отметил, что совсем недавно международные организации, включая МВФ и Всемирный банк, заявили, что у Китая достаточно политических возможностей для необходимого реагирования на эпидемию, а усилия КНР по сдерживанию распространения заболевания эффективно снизили риски, с которыми может столкнуться мировая экономика.

«На сегодняшний день ВВП Китая составляет около 16% от мирового ВВП, а вклад в мировой экономический рост уже превысил 30%. Если пострадает экономика Китая, это неизбежно распространится и на другие страны и непременно отразится на мировой экономике», — подчеркнул Гэн Шуан.

По его словам, «именно поэтому Китай так активно борется с эпидемией, как ради себя, так и ради всего мира, поддержка и помощь Китаю в этих усилиях также является защитой общих интересов международного сообщества».

«Столкнувшись с кризисом в области общественного здравоохранения, не стоит пытаться решить проблемы за счет других, а чрезмерная реакция будет иметь только обратные последствия», — указал дипломат.

Он подчеркнул, что международному сообществу следует объединиться и совместными усилиями противостоять эпидемии, чтобы как можно скорее восстановить нормальный обмен и сотрудничество между странами.