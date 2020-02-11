Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предлагает считать кражу денег с банковских карт в размере до 2,5 тыс. рублей, совершенную впервые, мелким хищением. Об этом он сообщил на совещании судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ, где в режиме видео-конференц-связи подводятся итоги за 2019 год.

«В 2019 году были осуждены лица, которые впервые совершили кражу денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств на сумму, не превышающую 2,5 тысячи рублей. При этом кража иного имущества, стоимость которого не превышает 2,5 тысячи рублей, совершенная впервые, является административным правонарушением. Думаю, в этой связи целесообразно отнести хищения денежных средств с банковского счета и электронных денежных средств, не превышающие 2,5 тысячи рублей, совершенные впервые, к категории мелкого хищения», — сказал Лебедев.