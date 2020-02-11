Объем активов пенсионных фондов по итогам 2019 года достиг 4,27 трлн рублей. В том числе суммарный портфель пенсионных накоплений составил 2,86 трлн рублей, с начала года он вырос на 2,4%. Пенсионные резервы НПФ росли более значительными темпами (3,5%) и составили 1,4 трлн рублей.

Согласно данным ЦБ, более половины пенсионных накоплений (51,5%) фонды вкладывали в корпоративные облигации. Тем не менее, по словам директора департамента коллективных инвестиций Кирилла Пронина, в последнее время заметно выросла доля акций в портфелях НПФ. На конец года их доля составляла 6,2% (доля акций в резервах 11,3%), в IV квартале прирост стоимости вложений пенсионных накоплений в акции составил 13,7%.

Согласно выводам регулятора, рост стоимости акций в портфелях НПФ больше связан с динамикой фондового рынка. В начале 2019 года доля акций в портфелях пенсионных накоплений была на уровне 7,4%.

Тем не менее в ЦБ считают, что в этом году тенденция увеличения доли акций в портфелях НПФ продолжится. «Конечно, все зависит от стратегии фонда, но мы не исключаем, что на фоне снижения ставок некоторые участники могут увеличивать вложения в акции, на мой взгляд, запас прочности для этого у рынка есть», — заявил Пронин. При этом он подчеркнул, что никто не отменяет основного требования к НПФ обеспечивать сохранность пенсионных средств.

Около трети пенсионных накоплений граждан инвестировано в государственные ценные бумаги. При этом, как свидетельствуют данные ЦБ, в IV квартале прирост стоимости вложений в госбумаги составил 6,8%.

Также, отмечают в ЦБ, в прошлом году фонды больше стали инвестировать в бумаги компаний реального сектора экономики. Наибольшую долю в портфелях пенсионных накоплений составляют бумаги нефтегазового сектора, машиностроения и транспорта, а также банков. Доля государственных бумаг и финансового сектора постепенно сокращается. За год вложения НПФ в эти инструменты сократились с 35,7% до 33,3% и с 7,7% до 7,3% соответственно.