В прошлом году ЦБ выявил на пенсионном рынке несколько случаев нарушения закона о фидуциарной ответственности (ответственность за инвестирование на не наилучших доступных условиях). Об этом рассказал директор департамента коллективных инвестиций ЦБ Кирилл Пронин. По его словам, всего регулятор проверил 3 тыс. сделок, из них 400 были «условно подозрительными» и потребовали более детального изучения. Пронин уточнил, что после проверки выяснилось, что большинство сделок НПФ совершили на «наилучших условиях».

В одном из НПФ поверяющие из ЦБ обнаружили сделку, которая нарушала интересы клиентов. По словам Пронина, фонд возместил убыток будущих пенсионеров в размере 1,2 млн рублей. Кроме того, ЦБ выявил одну недобросовестную сделку в управляющей компании. Размер ущерба вкладчикам НПФ оценивается в 16 млн рублей.

Закон о фидуциарной ответственности вступил в силу в марте 2018 года. Документ устанавливает ответственность фондов за недостаточно эффективное управление средствами пенсионных накоплений. Если НПФ в отчетном году получил убыток (или недополучил прибыль), то он будет обязан его возместить из собственных средств.