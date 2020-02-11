Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень случаев, когда резидентам предоставляется право не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или рубли.

Законопроект расширяет перечень случаев, когда резидентам предоставляется такое право за счет проведения зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из внешнеторговых договоров (контрактов). Норма будет действовать, если речь идет о договорах, условиями которых предусматривается оказание нерезидентам услуг, включенных в перечень, утверждаемый правительством РФ по согласованию с ЦБ, говорится в пояснительной записке.

В Госдуму внесен законопроект об упрощении некоторых валютных операций Речь идет о представительствах и филиалах российских компаний за рубежом.

Для средних и крупных компаний, особенно для компаний в сфере информационных технологий, отсутствие возможности зачета встречных требований приводит к дополнительным финансовым издержкам, указывают в правительстве.

«Предлагаемые изменения позволят снизить административную нагрузку на российских экспортеров услуг и снизить их накладные расходы, связанные с проведением валютных операций по соответствующим внешнеторговым сделкам», — говорится в сопроводительных материалах к документу.

Законопроектом предусматривается отложенный срок вступления документа в силу (с 1 января 2021 года) с учетом необходимости разработки и принятия постановления правительства РФ.