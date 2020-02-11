Правительство займется проработкой финансовых запросов операторов по компенсации затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) настаивают на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.

«Мы видели информацию об этом, но в данном случае будет с темой с этой разбираться правительство, поэтому я рекомендую туда обратиться. То есть уже такая конкретная проработка, конкретное изучение вот этих вот финансовых запросов будет производиться в правительстве», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, готов ли бюджет компенсировать затраты бизнеса.