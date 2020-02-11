Госдума приняла постановление, согласно которому Счетной палате РФ предлагается изменить периодичность мониторинга направления использования банками средств субординированных кредитов с ежеквартальной на ежегодную.

Речь идет о субординированных кредитах (займах, депозитах, облигационных займах), которые были выданы им в целях докапитализации в соответствии с законом, принятым в декабре 2014 года. Профильный комитет Госдумы по финансовому рынку провел обсуждение с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и Банком России, предложение Счетной палаты было поддержано, отметила зампред комитета по контролю и регламенту Ирина Марьяш.

По ее словам, обязательства банков, которые были взяты ими по соглашению с АСВ (увеличение не менее чем на 1% уровня кредитования приоритетных отраслей и ограничение по фонду оплаты труда персонала), должны были выполняться в течение трех лет. Еще одно обязательство — по соблюдению банками условий распоряжения полученными облигациями федерального займа, но его соблюдение оценивается только по итогам календарного года, сказала Марьяш.

Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году Аудиторы скорректировали подход к планированию проверок, применив риск-ориентированный подход.

В связи с этим Счетной палате предлагается проводить мониторинг направления использования банками средств субординированных кредитов согласно законодательству о страховании вкладов физических лиц в банках и о ЦБ ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, и представлять соответствующую информацию Госдуме. В случае обнаружения нарушений использования банками средств субординированных кредитов оперативно представлять соответствующую информацию нижней палате парламента.