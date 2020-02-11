Кредит Европа Банк присоединился к государственным программам автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Об этом сообщили в банке, напомнив, что субсидия дает возможность водителям, которые приобретают автомобиль впервые, а также семьям как минимум с двумя несовершеннолетними детьми приобрести автомобили отечественного производства марок УАЗ, Datsun, Renault, Nissan, Skoda, Volkswagen, Kia, Hyundai со скидкой 10%.

Программа «Первый автомобиль» позволяет получить субсидию в размере 10% от стоимости автомобиля на оплату первоначального взноса. Скидка доступна клиентам, у которых есть водительское удостоверение и на момент заключения кредитного договора нет в собственности автомобиля. По условиям программы клиент обязуется не оформлять автокредиты в 2020 году, а также у него должны отсутствовать кредиты на покупку автомобиля в 2019—2020 годах.

Программа «Семейный автомобиль» ориентирована на семьи как минимум с двумя несовершеннолетними детьми. Условиями получения субсидии являются наличие водительского удостоверения, отсутствие у клиента кредитных договоров на приобретение автомобиля в 2019—2020 годах, а также отсутствие возможности заключения иных договоров по автокредитованию в 2020 году.



Льготные программы распространяются на приобретение новых автомобилей 2020 года полной массой не более 3,5 тонны и максимальной стоимостью не более 1 млн рублей. Также автомобиль должен быть оснащен устройством вызова экстренных оперативных служб. Сумма кредита составляет до 1,3 млн рублей, срок — до семи лет.