В подмосковном городе Одинцово 15 февраля пройдет первый фестиваль финансовой грамотности, сообщает пресс-служба ГУ Банка России по ЦФО.



«Гости праздника смогут узнать все о личных финансах: как вести персональный и семейный бюджет, пользоваться современными финансовыми инструментами и налоговыми льготами, а также как уберечь свои деньги от аферистов», — говорится в сообщении.

Администрация Одинцовского городского округа проводит Фестиваль финансовой грамотности совместно с Главным управлением Банка России по ЦФО, Управлением Роспотребнадзора по Московской области, региональным Управлением Федеральной налоговой службы России.

Посетители праздника смогут не только побывать на лекциях о личных финансах, но и познакомиться с выставками Центробанка. Экспозиция «250 лет российским бумажным деньгам» расскажет об истории российских бумажных купюр: от ассигнаций до современных банкнот. А выставка «История обмана» поведает о крушении знаменитых финансовых пирамид.

Гостей ждет также интерактивная программа: игра «Отгадай сумму в мешке», демонстрация техники, пересчитывающей банкноты и монеты, «Лаборатория денег», где сотрудники Банка России будут учить правилам определения подлинности купюр. Все желающие смогут познакомиться с работой инкассатора: примерить бронежилет и побывать за рулем броневика для перевозки денег.

Во время праздника можно будет получить личную консультацию у представителей налоговой службы и Роспотребнадзора.

Праздник начнется в 11:00 в Волейбольном центре (ул. Маршала Жукова, д. 22). Вход свободный.