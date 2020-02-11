Сбербанк думает над выходом на рынок автострахования с собственными продуктами, сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф. По его словам, банк может определиться с этим вопросом во втором полугодии текущего года.

«Пока решения по собственным продуктам нет, мы в процессе размышления на эту тему. Во второй половине года мы сможем более точно сказать что-то на эту тему», — сказал глава кредитной организации.

Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» банка Наталья Алымова в конце декабря рассказывала, что Сбербанк решил создать агрегатор для автострахования, не видит возможности запускать данный вид страхования на эксклюзивных условиях.

В пресс-службе Сбербанка добавили, что в конце прошлого года банк уже запустил маркетплейс по ОСАГО в тестовом режиме для своих сотрудников. Участниками маркетплейса в настоящее время являются 10—12 крупнейших автостраховщиков. А уже до конца 2020 года возможность оформления полисов автострахования, включая ОСАГО и автокаско, появится в мобильном приложении Сбербанка, уточнили в банке.