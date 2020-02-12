На портале Банки.ру стала доступна покупка паев ПИФов управляющей компании «Газпромбанк — Управление активами».

Приобрести онлайн можно паи шести открытых паевых инвестиционных фондов:

Минимальная первая инвестиция во всех случаях составляет 1 тыс. рублей. Предусмотрены комиссии, взимаемые во время продажи доли инвестором (в зависимости от срока хранения паев до продажи) и за управление фондом. Комиссии при покупке паев отсутствуют.

Годовая доходность предлагаемых к продаже паев по состоянию на 31 января 2020-го составила (с учетом комиссии за управление) от 3,3% по продукту «Газпромбанк — Валютные облигации» до 36,8% по продукту «Газпромбанк — Электроэнергетика».

Подробные условия и расчеты доходности представлены на страницах соответствующих продуктов.

