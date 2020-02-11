В Северной Осетии председатель кредитного потребительского кооператива подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, фальсификации отчетности и организации деятельности по привлечению денежных средств физических лиц в особо крупном размере по принципу пирамиды. В общей сложности в отношении председателя КПК «Сберкасса Алания» возбуждено шесть уголовных дел, которые соединены в одно производство, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в период с 5 февраля 2016 года по 31 октября 2019 года подозреваемый, являясь председателем КПК «Сберкасса Алания», организовал и осуществлял деятельность по привлечению денежных средств физических лиц, при которой выплата дохода и предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства привлечены ранее, осуществлялись за счет вновь привлеченных средств при отсутствии инвестиционной и другой законной предпринимательской деятельности, связанной с использованием денежных средств в объеме, сопоставимом с объемом их привлечения. Таким способом фигурант привлек денежные средства физических лиц на сумму свыше 288,5 млн рублей.

На данный момент установлены четыре жителя республики, у которых подозреваемый взял 3,1 млн рублей под проценты, а в последующем распорядился деньгами по своему усмотрению.

Кроме того, 26 июня 2019 года подозреваемый в целях сокрытия признаков банкротства изготовил и направил в Центробанк РФ отчетность о деятельности КПК «Сберкасса Алания» по состоянию на 2018 год, куда внес заведомо недостоверные сведения о финансовом положении предприятия.



В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

