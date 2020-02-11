В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело с суммой ущерба более 13 млн рублей. Речь идет о краже денег банка из банкоматов, следует из сообщения на сайте Генпрокуратуры РФ.

Обвинительное заключение утверждено в отношении девяти граждан. Они обвиняются по уголовным статьям об участии в преступном сообществе и руководстве его структурными подразделениями, о покушении на кражу, а также о краже в особо крупном размере в составе организованной группы (18 эпизодов).

По версии следствия, в 2018 году организаторы и участники преступного сообщества, действуя в рамках разработанного плана, через Интернет «взломали систему защиты» с использованием вредоносного программного обеспечения. «Воспользовавшись доступом, они тайно похитили имущество банка из 18 банкоматов, расположенных на территории Ставропольского края», — указывают в Генпрокуратуре.

В результате преступных действий злоумышленников банку причинен ущерб на сумму более 13 млн рублей. Название банка в релизе не фигурирует.



Материалы уголовного дела направлены в Промышленный районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу.

