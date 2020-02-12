На заседании комитета Госдумы по финрынкам 12 февраля будет рекомендовано принять во втором чтении законопроект, который позволит получать негосударственную пенсию женщинам в 55 лет, а мужчинам — в 60, пишут «Известия». Проект должен способствовать повышению привлекательности негосударственных пенсий для потенциальных вкладчиков.
Ранее в первом чтении был принят депутатский законопроект, который предусматривает снижение на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). На данный момент для этого установлены такие же основания, как и для государственного пенсионного обеспечения, то есть 60 лет для женщин и 65 для мужчин. При подготовке документа ко второму чтению регулятор отмечал, что правильнее было бы просто прописать возможность включать пункт о возрасте (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) по НПО в договор между НПФ и гражданином. Законодательное же закрепление этой нормы не требуется, считали в ЦБ. Также были опасения, что нововведение будет конкурентным преимуществом классического НПО перед гарантированным пенсионным капиталом (ГПП). Однако, как следует из отзывов Минфина, ЦБ и Минтруда, в итоге стороны договорились.
Это не позволит работодателям искусственно удерживать сотрудников.
По мнению экспертов, для рынка НПО изменение возраста получения пенсии будет плюсом. Хотя более существенным фактором привлечения клиентов стало бы расширение налоговых льгот и создание базы для более активного софинансирования со стороны работодателей. Также, полагают эксперты, для создания реальной поддержки рынка необходимо создать экономические льготы, реально стимулирующие бизнес, а также устойчивую регулятивную среду для пенсионной индустрии.