Верховный суд предлагает передать в компетенцию суда присяжных все дела о преступлениях особой тяжести и преступлениях в сфере предпринимательской деятельности — если материалы не содержат сведений, составляющих гостайну; также возможно ввести институт следственных судей, уполномоченных рассматривать жалобы на действия следователей и ходатайства о следственных действиях и выносить решения об избрании меры пресечения, пишут «Ведомости» , ссылаясь на председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.

По его словам, есть поручение президента, подумать о расширении списка составов преступлений, дела по которым подсудны суду присяжных, и о целесообразности института следственного судьи; предложения будут сформулированы и представлены в Кремль, они носят концептуальный характер, а потому должны воплощаться действиями всех властей вместе, а это редкий случай.

По данным Верховного суда, в 2019 году присяжные в райсудах вынесли вердикты в отношении 585 человек, для 26% они оказались оправдательными, 15% таких приговоров были отменены вышестоящей инстанцией, а обвинительные приговоры отменены в 11% случаев; облсуды, где дела рассматривают коллегии присяжных из восьми человек, вынесли в 2019-м приговоры 417 лицам, 20% из них оправдательные, тут процент отмены оказался еще выше — 40%, но даже с учетом этого суды присяжных оправдывают чаще, чем профессиональные судьи, — на их счету, по данным Верховного суда, 1% оправдательных приговоров.

РСПП предложил изменить проект Путина о снижении уголовных рисков Иначе условия для предпринимателей могут только ухудшиться.

По мнению сотрудника правоохранительных органов, при рассмотрении экономических дел присяжными есть повышенный риск, что конфликтующие посредством уголовных дел бизнес-структуры будут пытаться подкупать присяжных, но этого можно избежать, если правоохранители будут внимательно следить за попытками вмешательства, конкуренция способствует тому, что стороны внимательно приглядят за попытками друг друга повлиять на суд.

Как поясняют предприниматели, присяжные не всегда компетентны в экономических вопросах, по экономическим делам часто проводят экспертизы качества, ценовые экспертизы — а суд присяжных должен все оценивать: необходимо подумать о специальных списках присяжных по экономическим делам; также вердикт присяжных должен стать неотменяемым, а следственные судьи могут быть наделены такими полномочиями, как депонирование доказательств и рассмотрение ходатайств о производстве следственных действий.