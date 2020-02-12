Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,17% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 3 102,95 пункта. Индекс РТС вырос на 0,18%; до 1 542,38.

«Во вторник основные западные фондовые индексы преимущественно росли. Вслед за ними, а также подросшей нефтью вырос и российский рынок. Утренний рост азиатских рынков и нефтяных котировок вновь сформировали благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, рост на открытии торгов, вероятно, продолжится. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 3 065—3 130 пунктов, по индексу РТС — 1 525—1 555 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.