Акибанк с 12 февраля ввел вклад «Пенсионный доход». Минимальная сумма вклада — 10 рублей. Срок — 372 дня. Процентная ставка составляет 85% от ключевой ставки ЦБ РФ (на сегодняшний день — 5,1% годовых).

Дополнительные взносы допускаются в течение первых 186 дней. Минимальная сумма дополнительных взносов неограниченна. Возможны расходные операции в течение всего срока при сохранении неснижаемого остатка 200 тыс. рублей. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Выплата процентов — ежемесячно.

Для открытия депозита потребуется предъявить документ, подтверждающий получение социального пособия по возрасту или выслуге лет, и паспорт.