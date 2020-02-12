Вопрос снижения ставок страховых взносов в российском правительстве не обсуждается, сообщил на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Мы базируемся на страховой модели, прежде чем поднимать вопрос о снижении ставок страховых взносов, мы должны исходить из тех обязательств, которые сформированы в рамках Фонда страхования и в рамках Пенсионного фонда, и в рамках Фонда обязательного медицинского страхования. Я вас уверяю, что никто в правительстве на сегодняшний день не ставит вопрос относительно снижения всевозможного рода страховых обязательств, которые предусмотрены действующим законодательством», — сказал Котяков.

Ранее сообщалось, что в правительстве на данный момент рассматриваются различные варианты снижения общей ставки — с 30% до 23—25%.