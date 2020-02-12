Компания «Манго Страхование» предлагает посетителям портала Банки.ру застраховать квартиру на специальных условиях.



Страховой полис со скидкой можно оформить с 5 по 29 февраля 2020 года.

«Манго Страхование» — новый игрок на рынке за последние три года, который получил собственную лицензию, а не использовал действующую ранее лицензию традиционной страховой компании, — говорит руководитель направления «Страхование» Банки.ру Юнона Беликова. — У компании амбициозные планы развития и современные страховые продукты, которые, уверена, будут интересны страхователям».



«Манго Страхование» сосредоточилось на развитии страхования квартир и имущества. Оформить полис можно в режиме онлайн, выбрав сумму покрытия и указав информацию о себе и недвижимости. Компания предлагает застраховать жилье от рисков затопления соседями, пожаров и взрывов, природных и техногенных катастроф, перепадов напряжения и ограбления.

Урегулирование страховых убытков тоже происходит дистанционно. В страховую компанию нужно отправить фото повреждений и в течение 1,5 часа получить возмещение на свой счет.